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李兆基去世 李家超讚揚對香港繁榮穩定貢獻良多 (21:04)

恒基地產（0012）公布，集團創辦人李兆基今日（17日）黃昏在家人陪伴下與世長辭，享壽97歲。特首李家超晚上出悼文，對李兆基的辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

李家超形容，李兆基是「傑出的商界領袖和企業家」，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多，又指李兆基是「備受尊敬的慈善家」，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。悼文指，李兆基基金及香港培華教育基金會亦致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展。政府在2007年向他頒授大紫荊勳章。

恒地亦出訃告，指李兆基的殯儀式的舉行日期，一俟家族安排妥當後，將會另行公佈。

恒地訃告形容李兆基是傑出的商界領袖，德望昭著，長袖善舞，曾任恒基兆業地產有限公司，香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司主席，新鴻基地產有限公司副主席、東亞銀行、香港小輪集團有限公司及仁安醫院董事、特區首屆籌委會暨推選委員會委員及順德聯誼總會首席榮譽會長等。聲明又指李於1996年獲美國「福布斯」雜誌評為全球富豪榜排名第四位，一時傳為佳話，形容是華人之光。

人稱「四叔」的李兆基出生於廣東省順德市，指他自幼聰敏過人，少年時來港，白手興家，創立恒基兆業地產集團。李兆基對慈善事業不遺餘力，深獲社會各界的推崇。訃告指李「處事公正，推己及人，時常以身作則，嘉言惠行」，深受員工愛戴，指現今哲人其萎，同寅深感痛惜。 

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