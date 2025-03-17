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中聯辦學習兩會精神 鄭雁雄提6點總結 (20:32)

中聯辦今日（17日）舉辦2025年學習講堂第二講，中聯辦主任鄭雁雄提出6點總結。中央駐港機構、中資企業負責人，港區全國人大代表和全國政協常委、專委會副主任等參加。

鄭雁雄表示，今年全國兩會是在「十四五」規劃收官之年召開的一次十分重要的會議，他提出要從六個方面深刻把握兩會精神。一是深刻把握習近平在兩會期間的重要講話精神，指有關講話是指導開好兩會、貫徹好兩會精神的根本遵循，要認真學習好領會好貫徹好，對「國之大者」做到心中有數，把「兩個維護」落實到實際行動中。

二是深刻把握過去一年國家各項事業取得的重大成就。三是深刻把握中國經濟社會發展的光明前景，指李強總理在政府工作報告中對國際國內形勢進行了全面分析，強調既要正視困難問題，更要堅定發展信心。四是深刻把握2025年經濟社會發展總體要求和工作任務，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞政府工作報告部署的重點工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。五是深刻把握修改代表法的重大意義，進一步增強香港各界對國家治理體系和治理能力現代化的信心。

鄭雁雄的第六點，是要求深刻把握兩會對香港工作的重要部署，為香港在中國式現代化進程中更好發揮作用提供了清晰指引。

鄭雁雄強調，要准確把握「一國兩制」實踐進入新階段的重要判斷，發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高質量發展、強化內聯外通、完善特區治理、嚴密防範風險，努力實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，踐行好新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

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