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八旬認障婦拒食後不治　死因庭裁定死於自然 (19:38)

86歲患認知障礙老婦2021年居於護老院時數度入院，其間不肯進食，同年12月離世。死因庭陪審團今（17日）一致裁定事主死於自然，不作任何建議。事主兒子稱，對裁決結果「梗係（感到）難受啦」，但指除死因研訊外，應再沒其他途徑追查母親的死因。

事主黎妹2021年12月23日在伊利沙伯醫院離世。本案死因裁判官為林希維，死因研訊主任為律政司檢控官張夢婷。有利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

黎妹生前患高血壓、糖尿病、腎病，案發時居於樂善堂海泓道護養院。她2021年10月至12月曾7度入院，最後一次在12月4至23日因拒進食留醫伊院，其間腦中風，最終離世，臨床死因為肺炎。

事主兒子楊鑒新在散庭後稱，母親獲社署監護令後，由社工安排入住護老院。他指在新冠肺炎疫情時，母親曾在護老院內不肯進食，他只能隔着用來阻擋飛沫的膠板探望她，無法親手餵食。他認為如果母親拒進食時有機會一直留在醫院，或會得到更好的照顧。

他說自己曾因頭部受傷​而​腦震盪，因此感受到年長病人的困境，希望他們日後可得到更好的醫療護理。

九龍中醫院聯網發言人指，知悉及尊重裁決，且對病人離世感到難過，再次向病人家屬致以最深切慰問，並會提供所需協助。

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