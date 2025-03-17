父涉殺女案結案陳辭 　控方稱被告非「一時錯手」 　辯方反駁只以「嚴父」方式管教 (19:22)

被告劉佳坪（現年42歲）被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。控方陳辭指，被告稱愛慕同居女友，即雅思的生母梁小欣，並希望跟對方組織家庭，因此不會「專登」傷害雅思；惟被告曾毆打梁至眼部瘀傷和下體出血，又故意向梁淋鏹水，「莫講話愛一個人，就算有仇都唔會咁做」。控方強調，被告為人自我中心和自私，陪審團可從種種事例判斷被告上述說法是否可能屬實。

此外，被告曾表示愛錫「小公主」雅思，同時會出於管教目的，指罵曾在家庭聚會「搶玩具」的女兒。控方指出，證供顯示雅思懂得自我改正，看不到需以嚴厲方式管教，而且被告胞妹曾對被告稱，「虐兒罪係好嚴重，求下你唔好案件重演」，強調不能讓被告把其行為包裝成「望女成龍」所為。控方又指出，意外發生後，被告沒向999接線生和救護員講述雅思曾被搖晃，「如果佢真係咁愛錫雅思，就算佢真係驚，佢都會講出嚟」。

辯方陳辭則指，本案「唔係一個道德審訊，係一個法律嘅審訊」，被告雖曾因向梁小欣淋潑鏹水而被判囚，但事後兩人仍維持情侶關係，著陪審團考慮兩人是否對未來抱有憧憬等。

辯方又提到，搖晃並非「普遍致死方式」，若成年人希望殺死一名兒童，為何不把對方「揼落街」等？辯方力陳，被告並非「存心傷害BB」，只是以傳統中國人的方式管教，即使被告管教不當，被告也「冇可能」想置女兒於死地。審訊明續，料法官開始引導陪審團。