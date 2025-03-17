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男子涉落藥迷暈女同事　自辯稱作「假招認」有易服癖盼息事寧人 (17:56)

直銷公司男銷售員涉嫌趁女同事或下屬在寓所留宿或一同公幹時，落藥迷暈對方，該男子否認3項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」罪，案件今（17日）在區院續審。被告自辯稱事後他受到其他同事質問，與其「有理說不清」，不如作「假招認」，遂編造自己有服用安眠藥的習慣和有易服癖，以息事寧人。

被告潘迪偉（43歲）被控2013至2015年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向歐姓、何姓和周姓事主施用毒藥，即「催眠藥」，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。據控方案情，周與被告到內地公幹及入住酒店後，周喝過飲料後不省人事，後來翻查閉路電視見到被告曾用房卡進入周的房間，逗留一段時間才離開。

法官今裁定案件表證成立，被告選擇出庭作供。針對周的事件，被告指周在房內向他披露曾與陌生男子進行不雅對話，他承諾對方不會告訴他人；被告並讓周喝下蔘湯以解酒。事後一些同事質問他為何有周的房卡、是否對周下藥等，猶如「審犯」。其中一名女上線更打他8至10下，使他眼鏡飛脫，說其他人喝過被告提供的飲料後都頭暈，「知唔知你犯咗刑事罪？」

被告當下感覺愕然和「好亂」，隨口說是房卡問職員索取，但實際是周提供；又指他有經濟困難，壓力很大，會飲酒和服用藥物。被告即日與妻子商量後作「假招認」，翌日上網搜尋資料，並致電同事，假稱自己有易服癖，亦有服安眠藥習慣，望挽回事件，「令佢哋唔好報警住」。及後在第二次對質時，被告沿用有關說法。

法官和辯方分別追問，被告大可直接向同事否認指控，毋需承認不實的事。被告重申眾人已假定他有下藥，他要「保住飯碗」。

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