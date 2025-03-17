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政府料花費約1300萬作選民登記運動　無為新登記選民人數設指標 (17:29)

立法會今年底換屆，4月底將展開「選民登記運動」。立法會政制事務委員會今（17日）開會討論，有議員關注運動開支及成效。政制及內地事務局副局長胡健民表示，料選民登記運動花費1300萬元左右，當局沒有對新登記選民人數設硬性續效指標（KPI）。

選委界江玉歡關注，今年預算案撥出18億元予選舉事務處，選民登記運動佔多少預算；自由黨李鎮強亦關注開支，詢問當局有否掌握因運動而登記為選民的比例，又稱見過宣傳站及登記櫃檯人手單薄，質疑如何讓市民「辦證件時一刹那決定做選民」。體育、演藝、文化及出版界霍啟剛問及，是否因過往數年登記運動開支多在1000萬左右，因此既定以1300萬元作預算，質疑當局有否統計宣傳所接觸人數。

胡健民回應時重申，市民登記做選民屬自願性質，政府對新登記人數沒有硬指標，又稱會加強針對地宣傳，如於入境處居留權組增設登記櫃檯。政制及內地事務局助理秘書長黎翊榮則表示，宣傳成效難以量化，運動除了鼓勵登記做選民，也屬教育工作，例如提醒現有選民補充資料等，屬一籃子政策目標。

新思維狄志遠關注，不少市民搬屋、移民後無更新資料，認為登記冊「有水分」，資料未必準確。他又稱目前已4月，形容時間緊逼，促當局公布選舉日期。胡健民回應說，已與入境處、房屋署等核對數據，以提醒相關市民更新資料；對於選舉日期，目前尚未落實，確認後將儘快公布。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 立法會選舉 政制及內地事務局 選民登記

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