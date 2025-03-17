政府料花費約1300萬作選民登記運動　無為新登記選民人數設指標 (17:29)

選委界江玉歡關注，今年預算案撥出18億元予選舉事務處，選民登記運動佔多少預算；自由黨李鎮強亦關注開支，詢問當局有否掌握因運動而登記為選民的比例，又稱見過宣傳站及登記櫃檯人手單薄，質疑如何讓市民「辦證件時一刹那決定做選民」。體育、演藝、文化及出版界霍啟剛問及，是否因過往數年登記運動開支多在1000萬左右，因此既定以1300萬元作預算，質疑當局有否統計宣傳所接觸人數。

胡健民回應時重申，市民登記做選民屬自願性質，政府對新登記人數沒有硬指標，又稱會加強針對地宣傳，如於入境處居留權組增設登記櫃檯。政制及內地事務局助理秘書長黎翊榮則表示，宣傳成效難以量化，運動除了鼓勵登記做選民，也屬教育工作，例如提醒現有選民補充資料等，屬一籃子政策目標。

新思維狄志遠關注，不少市民搬屋、移民後無更新資料，認為登記冊「有水分」，資料未必準確。他又稱目前已4月，形容時間緊逼，促當局公布選舉日期。胡健民回應說，已與入境處、房屋署等核對數據，以提醒相關市民更新資料；對於選舉日期，目前尚未落實，確認後將儘快公布。