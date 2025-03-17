明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

5人涉闖鄰居家掌摑及撫摸10歲女童　事主稱手機錄低事發時聲音 (16:55)

10歲斯里蘭卡裔女童前年1月獨自在家時，鄰居等5人涉突然闖入，再脫去其衣物、摸她私處並掌摑她。該5人今（17日）於區院否認「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」等2罪受審。事主在錄影會面稱，事發時5名被告的表現「看來就像服用了一些藥物」，而X事後因過度害怕，在約一周後才敢將事件告訴父母。

被告依次為Macaraig Benjur Lamonte（46歲）、Arcega Julie JR Pedrozo（32​歲）​、Villareal Gina Nueva（51歲）、Macaraig Jimwoel-corpuz（54歲）、MD Moazzem-Hossain（42歲），均無業。首4名被告為菲律賓裔，第五被告為尼泊爾裔。5人同否認一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪及一項普通襲擊罪。

控方開案陳辭指，事主X與父母同住元朗一間小屋，首被告是X的鄰居，次被告是首被告的朋友，第三被告是X母的朋友，第四被告是首被告的親戚，X在友人家中見過第五被告。

陳辭稱，案發於2023年1月3日上午11時或中午，獨自在家的X發現5名被告闖入並要求她脫衣，第二被告Arcega脫去X的衣物再與眾人一起大笑。Arcega其後帶頭觸摸X，最終她乳房及私處等部​位遭所有被告撫摸。5人更掌摑X，她因被人壓住而無法逃走，只能哭。

X在錄影會面中說，Arcega案發前曾致電她，而她家中的大門已損毁，故相信5人是自行推門進入。她指案發時家中的閉路電視故障，家人因保安理由而在家中放置一部手機並開啟錄音功能，結果錄到事發時的聲音。X說，母親聽到錄音後多番追問她遇到什麼事，但她因太害怕而無法回答，直至1月10日才將事件告訴父母及報警。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞