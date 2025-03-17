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世界互聯網大會亞太峰會下月在港舉行　交流AI、數金融等領域 (16:03)

世界互聯網大會亞太峰會將於下月14日至15日在香港舉行，以「數智融合引領未來—攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計將吸引超過千名海內外與會者，就人工智能、數字金融、數字政府和智慧生活等科技領域最新趨勢作交流。創新科技及工業局長孫東今（17日）於北京出席新聞發布會，稱峰會有助各方抓緊數智轉型的發展機遇，深化區內的數字合作，為促進區域數字經濟合作開創新篇章。

孫東稱，今次亞太峰會體現香港是環球創科合作的樞紐，又說香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過峰會拓展在國際上的網絡，並在不同層面擔當更積極角色，推動更多實務的環球創科合作。

孫東亦指出， 特區政府一直緊貼國家的科技創新發展策略，並通過一系列措施大力發展新質生產力，以建立蓬勃的創科生態圈和具有香港優勢的新實體經濟。他提到，香港會全力發展人工智能成為關鍵產業，將成立香港人工智能研發院，以促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景，而今次亞太峰會亦將緊扣這些新興及未來產業的最新發展。　　

另外，創科局與香港貿發局將於4月13至16日舉辦香港國際創科展（InnoEX），孫東說，InnoEX會通過一系列展覽和商業交流活動，促進國際交流及對話，探討最新的創科發展與應用。他續說，期待InnoEX與世界互聯網大會亞太峰會產生協同效應，盼助力促成更多跨區域、跨領域的交流合作。

相關字詞﹕編輯推介 孫東 創新科技

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