村屋大王與區議員涉「套丁」　原居民供稱被告曾助還債免「阻住買賣層樓」 (15:20)

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

控方傳召142人之一、涉爆竊案正還押的元朗原居民李國樑作供，他表示自己現年約45歲，未滿16歲時父親指「條村冇位起丁屋」、「丁權冇用不如賣畀人唔好嘥」，對方是一名姓程的的人。隨後3人於茶樓會面，程和父親皆說出售丁權共可獲5至8萬港元，程先提供1至2萬元支票。李稱事前不認識程，其後透過區內宣傳物品得知對方身分。

李續指，待他滿18歲後，程的助手相約他到律師樓簽文件，再獲1至2萬；他不知文件內容和性質。及後他到元朗政府合署地政總署宣誓，成事後獲發尾款。控方問到，李曾因欠債申請破產，但破產管理署職員稱他持有一個3層物業。李表示他對此不知情，後來知悉涉及水蕉新村物業，曾詢問程，程說若他申請破產，會「阻住我買賣層樓」，承諾債務問題「會幫我搞掂」，他當時「唔知咩意思」。

數個月後李接獲通知，指破產令已廢除，有人替他繳清欠款。李又提到由於物業事宜，他兩度申請公屋不果，程同樣承諾協助，但最後不了了之。控方展示相關文件，顯示地政署批出建屋牌照，由王潘律師行代為處理，包括撤銷丁屋轉讓限制等。另一份文件則提及「曉門」第三期發展項目涵蓋該3層物業，李先後以522萬和258萬賣予他人。李對此一概不知情。審訊明續。