涉煽惑他人公開非禮案事主資料　控辯雙方將爭議「PO相」意思 (14:58)

被告周卓銘（32歲、報稱商人）在庭上確認維持不認罪答辯；同案另一被告黃樂（36歲、報稱新聞編輯）早前否認控罪，案件押後5月2日作審前覆核。

控方在庭上表示，審訊時不會傳召案中的原有4位證人，另被告的兩份錄影警誡供辭亦不會爭議；惟針對案發時曾在連登討論區留言「PO條女的相先」，針對「PO」的意思，辯方是指「please obervse」，但控方則主張為「post」。控方續說，根據法例，未獲當事人同意披露便屬犯法，若屬「observe」則不屬披露，「post」便是披露，所以要邀請語言學家作專家證人解釋「PO」的意思，要求再押後聆訊以便專家撰寫報告。

辯方回應，案件爭議應是「PO」字的意圖，是否屬煽動。若傳召語言學專家上庭只解釋此字的意思，表示不太認同控方做法，而且辯方今日才知悉控方有意傳召該專家證人，認為需時先閱讀專家報告才能再作回應。裁判官聽取雙方陳辭，將案件押後5月8月作第二次審前覆核，以處理專家證人報告。