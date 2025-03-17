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涉煽惑他人公開非禮案事主資料　控辯雙方將爭議「PO相」意思 (14:58)

一名男商人涉在去年5至8月網上討論區的帖文留言，著一宗非禮案罪脫的男被告公開事主資料，早前被控一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」，案件今（17日）在東區裁判法院作審前覆核。庭上透露，被告曾在帖文留言「PO條女啲相先」，控辯雙方將爭議「PO」的意思，控方擬在審訊時傳召語言學專家出庭作供，因需時完成專家撰寫報告，案件獲准押後5月8日再訊。

被告周卓銘（32歲、報稱商人）在庭上確認維持不認罪答辯；同案另一被告黃樂（36歲、報稱新聞編輯）早前否認控罪，案件押後5月2日作審前覆核。

控方在庭上表示，審訊時不會傳召案中的原有4位證人，另被告的兩份錄影警誡供辭亦不會爭議；惟針對案發時曾在連登討論區留言「PO條女的相先」，針對「PO」的意思，辯方是指「please obervse」，但控方則主張為「post」。控方續說，根據法例，未獲當事人同意披露便屬犯法，若屬「observe」則不屬披露，「post」便是披露，所以要邀請語言學家作專家證人解釋「PO」的意思，要求再押後聆訊以便專家撰寫報告。

辯方回應，案件爭議應是「PO」字的意圖，是否屬煽動。若傳召語言學專家上庭只解釋此字的意思，表示不太認同控方做法，而且辯方今日才知悉控方有意傳召該專家證人，認為需時先閱讀專家報告才能再作回應。裁判官聽取雙方陳辭，將案件押後5月8月作第二次審前覆核，以處理專家證人報告。

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