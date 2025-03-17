三分一食物及貨物送遞平台工作者月入少於5000元　近三成每周工作少於25小時 (12:56)

政府統計處今日（17日）出版《主題性住戶統計調查第81號報告書》，調查現職的僱傭福利及食物和貨物送遞數碼平台工作者的特徵與工作情况。結果顯示，約12900人在統計前12個月內，曾從事食物及貨物送遞數碼平台工作者，37%工作者平均每月收入達1.5萬元或以上，有三分之一平均每月賺取少於5000元。
調查於2023年12月至去年3月進行，訪問約1萬個住戶。結果顯示，約半數曾在統計前12個月內從事食物和貨物送遞數碼平台工作者為15至39歲，28%工作者每星期工作少於25小時，約25%每周工作多於44小時。按工作模式分析，平台工作者最常擔任的首兩個崗位為單車手（29.1%）及「步兵」（26.5%）。
近半享比法例規定更優厚僱傭福利 最常有額外有薪年假
至於有關僱傭福利的調查，結果顯示，非政府機構僱員的男女比例相若，87.5%受訪者在現職有簽訂書面僱傭合約。約48%現職享有較《僱傭條例》所規定更優厚的僱傭福利，當中以享有額外的「有薪年假」（39.3%）最普遍，其次為連續放取少於4天病假也可享有疾病津貼（20.6%），及全薪或額外的病假津貼（14.0%）。
另外，約57%受訪者享有法例規定以外的僱傭福利項目，較常見的項目依次為醫療福利、婚姻假、恩恤假及生日假。