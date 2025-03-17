三分一食物及貨物送遞平台工作者月入少於5000元　近三成每周工作少於25小時 (12:56)

調查於2023年12月至去年3月進行，訪問約1萬個住戶。結果顯示，約半數曾在統計前12個月內從事食物和貨物送遞數碼平台工作者為15至39歲，28%工作者每星期工作少於25小時，約25%每周工作多於44小時。按工作模式分析，平台工作者最常擔任的首兩個崗位為單車手（29.1%）及「步兵」（26.5%）。

近半享比法例規定更優厚僱傭福利 最常有額外有薪年假

至於有關僱傭福利的調查，結果顯示，非政府機構僱員的男女比例相若，87.5%受訪者在現職有簽訂書面僱傭合約。約48%現職享有較《僱傭條例》所規定更優厚的僱傭福利，當中以享有額外的「有薪年假」（39.3%）最普遍，其次為連續放取少於4天病假也可享有疾病津貼（20.6%），及全薪或額外的病假津貼（14.0%）。

另外，約57%受訪者享有法例規定以外的僱傭福利項目，較常見的項目依次為醫療福利、婚姻假、恩恤假及生日假。