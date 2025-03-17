消委會︳13款雙人牀褥側臥時承托身體表現較遜　籲消費者選購前親身試睡 (11:18)

消委會測試的樣本包括5款袋裝彈簧、6款連鎖式彈簧及3款泡膠樣本，測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲獨立實驗室進行，採用模擬亞洲男女中等體型的模型，分別以仰臥及側臥姿勢評估各樣本承托身體的表現等。測試發現，8款彈簧牀褥樣本對男女模型有良好的承托，獲得4至5點評分，當中袋裝彈簧樣本的仰臥表現，整體上較連鎖彈簧樣本佳；有2款泡膠牀褥樣本的仰臥承托亦表現優秀，評分達4.5點。

不過，消委會發現，大部分樣本在側臥時的承托表現都未及仰臥，只有3款彈簧樣本和2款泡膠樣本有較佳的承托，其餘大部分樣本表現都不太理想，舉例指人體模型肩膊陷入牀褥的幅度，較臀部陷入的幅度小，未能讓脊椎與牀褥表面保持平行，或影響長期側睡者的舒適度及脊椎健康。其中海馬牌的泡膠樣本被評為「非常硬」，牀褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與牀褥之間出現較大空隙，未能提供足夠的承托，在仰臥或側臥的承托表現均較遜色。

維修或更換的條款安排參差 消委會提醒要預先了解條款

消委會亦指出，各品牌就維修或更換的條款安排參差。「無印良品」樣本不提供保用，其餘13款樣本設10年至20年保用期，但當中只有5款涵蓋全期免費維修，或更換因品質或生產過程引致的結構問題，大部分僅在首一、二年提供免費保養，期後維修或更換需按特定比例收費。消委會提醒，市民要預先了解相關條款，並妥善保存單據。

消委會亦建議，選購牀褥時必須親身體驗及比較，不要只用手試按牀褥表面，又或只坐在牀邊來判斷牀褥的硬度，最後穿着鬆身衣服試睡，模擬常用的睡姿，例如仰睡、側睡10至15分鐘，或是轉身數次，檢視貼服及舒適程度。