消委會︳逾半妝前底霜含可干擾內分泌成分　或影響荷爾蒙水平 (10:47)

消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價由108元至995元不等。20款標榜具防曬效能的樣本中，8成（12款）顯示含有用作吸收紫外線的防曬成分「EHMC」；全部樣本中，有3款標示含有另一款防曬劑「胡莫柳酯」，另有3款使用防曬劑奧克立林。消委會指，雖然現時各地允許使用EHMC及胡莫柳酯，但此兩個成分可能具影響內分泌的特性，並引述丹麥研究指出，有關成分可經不同途徑影響荷爾蒙水平，有機會削弱生殖能力、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。呼籲孕婦、餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸。

21款樣本含香料 16款含香料致敏物質

消委會亦發現，有15款樣本的成分列表顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化BHT，同樣具潛在干擾內分泌的特性，動物研究亦顯示或對皮膚和眼睛有潛在刺激反應，建議用後要留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情况。另外，21款樣本顯示含有香料，16款含有不同種類的香料致敏物質，當中13款同時含香料及香料致敏物質，消委會建議容易對香料過敏的人士應避免選用。

消委會建議，選購及使用妝前底霜時，市民可先於手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果及持久性，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應；又提醒可挑選以物理性防曬劑作為主要防曬成分的產品，使用完畢應用適當卸妝產品進行清洗。