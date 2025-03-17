明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會︳逾半妝前底霜含可干擾內分泌成分　或影響荷爾蒙水平 (10:47)

消委會測試37款妝前底霜樣本，當中共20款樣本含有可能干擾內分泌的防曬成分，或有潛在干擾內分泌的抗氧化劑BHT；逾6成樣本顯示含有香料及或香料致敏物質。消委會說，整體而言僅2款樣本未有標示值得關注的成分，意味若要選用妝前底霜，較難避開接觸潛在內分泌干擾物、香料或香料致敏物質的機會，促請有關機構共同制訂相關優先關注清單，加強消費者的安全意識，同時呼籲廠商適時檢討產品配方。

消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價由108元至995元不等。20款標榜具防曬效能的樣本中，8成（12款）顯示含有用作吸收紫外線的防曬成分「EHMC」；全部樣本中，有3款標示含有另一款防曬劑「胡莫柳酯」，另有3款使用防曬劑奧克立林。消委會指，雖然現時各地允許使用EHMC及胡莫柳酯，但此兩個成分可能具影響內分泌的特性，並引述丹麥研究指出，有關成分可經不同途徑影響荷爾蒙水平，有機會削弱生殖能力、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。呼籲孕婦、餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸。

21款樣本含香料　16款含香料致敏物質

消委會亦發現，有15款樣本的成分列表顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化BHT，同樣具潛在干擾內分泌的特性，動物研究亦顯示或對皮膚和眼睛有潛在刺激反應，建議用後要留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情况。另外，21款樣本顯示含有香料，16款含有不同種類的香料致敏物質，當中13款同時含香料及香料致敏物質，消委會建議容易對香料過敏的人士應避免選用。 

消委會建議，選購及使用妝前底霜時，市民可先於手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果及持久性，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應；又提醒可挑選以物理性防曬劑作為主要防曬成分的產品，使用完畢應用適當卸妝產品進行清洗。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 妝前底霜

上 / 下一篇新聞