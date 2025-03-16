簡約公屋元朗攸壆路項目3.28起分批入伙 何永賢與居民齊畫壁畫添上家的感覺 (21:22)

何永賢又表示，幸福感可以是工程團隊建造，也可以是與居民一起添加。她今日和同事們就與幾戶即將入住攸壆的家庭，到現場進行壁畫創作，居民在導師指導下，在公共空間兩幅大牆畫上自己喜愛的食物，將來每日回到攸壆，都看到自己的作品，更有家的感覺。

部分遷入者可月省數千至逾萬元儲蓄或添置家具

她指畫完壁畫，居民還去了參觀單位。不少人都有備而來，拿出卷尺量度空間，構思家居布置，在他們臉上的笑容，就看到對不久將來更快樂生活的期待。

何永賢和房屋局副局長戴尚誠和居民交流時，發現不少人現時住在月租6,000元至近1.3萬元的單位，搬到攸壆路月租只是約880元至約1,630元，省下來金錢，有家長說可以為子女提供更好教育，也有人說會用作添置家具，也有人會好好儲蓄，並可以開始計劃將來買居屋之用。

她指營運機構之一的東華三院也分享說，其過渡房屋項目裏已有居民因為省下不少租金開支，存下一筆首期，最近已成功直接搬上居屋。她希望這些成功例子可以鼓勵大家，不論現時起點如何，只要有決心為自己走出改變的一步、好好規劃人生，向上流動的台階必定會越走越高。