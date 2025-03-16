明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

簡約公屋元朗攸壆路項目3.28起分批入伙 何永賢與居民齊畫壁畫添上家的感覺 (21:22)

第一期簡約公屋預計首季起入伙，房屋局長何永賢今日在facebook專頁發文透露，元朗攸壆路項目約2150個單位於本月28日開始派鎖匙，分批讓居民入伙。她指攸壆路項目設計雖然簡約，但基本設施應有盡有，其中即將率先讓居民入伙的南區，就有巴士及小巴站、零售商店、洗衣房、服務站等，公共空間也種了不少植物，更預留位置讓流動中醫車使用，進一步加強對居民的支援。

何永賢又表示，幸福感可以是工程團隊建造，也可以是與居民一起添加。她今日和同事們就與幾戶即將入住攸壆的家庭，到現場進行壁畫創作，居民在導師指導下，在公共空間兩幅大牆畫上自己喜愛的食物，將來每日回到攸壆，都看到自己的作品，更有家的感覺。

部分遷入者可月省數千至逾萬元儲蓄或添置家具

她指畫完壁畫，居民還去了參觀單位。不少人都有備而來，拿出卷尺量度空間，構思家居布置，在他們臉上的笑容，就看到對不久將來更快樂生活的期待。

何永賢和房屋局副局長戴尚誠和居民交流時，發現不少人現時住在月租6,000元至近1.3萬元的單位，搬到攸壆路月租只是約880元至約1,630元，省下來金錢，有家長說可以為子女提供更好教育，也有人說會用作添置家具，也有人會好好儲蓄，並可以開始計劃將來買居屋之用。

她指營運機構之一的東華三院也分享說，其過渡房屋項目裏已有居民因為省下不少租金開支，存下一筆首期，最近已成功直接搬上居屋。她希望這些成功例子可以鼓勵大家，不論現時起點如何，只要有決心為自己走出改變的一步、好好規劃人生，向上流動的台階必定會越走越高。

 

相關字詞﹕編輯推介 簡約公屋；房屋局；何永賢

上 / 下一篇新聞