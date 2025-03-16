啟德體育園桌球賽逐客  環保署指無限制活動超過晚上12時 噪音水平符合法例 (21:08)

環保署回應查詢指，啟德體藝館舉行的活動（包括體育活動或音樂表演），均在有中央空調的室內進行，因此環境影響評估報告的評估是噪音不會超標。該署又指，曾在舉行演練音樂會期間在場館附近量度噪音，結果顯示場館設置的減音設施良好，並達到環評報告預期的效能，噪音水平符合法例標準。

本月4日，世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體藝館揭幕，體藝館內屏幕在晚上11時許展出告示，稱「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館」；現場工作人員至11時45分要求觀眾離場。

文化體育及旅遊局長羅淑佩其後表示，此次事件是「主辦單位跟園區在溝通上磨合的問題」，形容「當然十分不理想」，又指體育園作為場地管理者，也一定有其角色和意見。不過，桌球賽主辦方F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡亦表示，比賽當晚11時與場館協調時，始知悉觀眾需於午夜前離開。

啟德體育園行政總裁莊澤基今日就說，體育園內每項活動均須符合環境影響評估報告及臨時公眾娛樂場所牌照（TPPE）的要求，活動期間亦與警方、運輸署等多個政府部門溝通。