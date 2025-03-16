騙徒扮校長與上司來電呃錢　12人中招共失52萬元 (17:04)

商業罪案調查科高級督察陸鴻基表示，詐騙集團涉嫌與去年11月至今年3月發生的12宗騙案有關，12名被騙事主，年齡介乎32至71歲，當中包括校工、客服、文員、大廈保安員等，每宗案件損失由5000元至13萬元不等，合共被騙約52萬元。其中4宗騙案涉及中小學，騙徒會假冒教職員或校長致電校務處留言找校工，校工不虞有詐回覆電話，對方訛稱在內地或遇意外急需現金周轉，事主在未核實對方身分情况下，將款項存入指定的銀行戶口，事主其後找到該教職員或校長始獲悉受騙。另外損失金額最高的案件，為騙徒假扮保安公司高層，訛稱急需現金，該大廈保安員損失13萬元。

警方呼籲學校應提高警覺，並提醒職員切勿輕信來電者身分，校務處職員接到可疑電話時，應記錄來電號碼，並立即通報學校管理層。警方重申，詐騙及洗黑錢同屬嚴重罪行，根據香港法例第200章刑事罪行條例第159C條，任何人被裁定干犯串謀詐騙罪，最高可被判處監禁14年。另外，任何人被裁定干犯香港法例第455章有組織及嚴重罪案條例第25條中的洗黑錢罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。