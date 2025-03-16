調查稱近半SEN子女家長曾遇不友善對待 被嘲笑或指罵　女青倡市民給予空間和忍讓 (16:40)

女青建議，當市民遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，毋須刻意注視；家長則應與SEN兒童作日常生活訓練，減少他們對公眾場合的未知與擔憂，有助控制情緒。

調查於去年9月至10月進行，以問卷訪問520名育有SEN孩子的家長，及619名公眾人士。曾遭受不友善對待的SEN孩子或家長中，43%被投以不友善目光、約32%子女被同學嘲笑；SEN子女被其他人指罵或被同學言語欺凌則分別有約29%及27%。64%家長表示，面對難堪情况，會立即帶子女離開現場；約38%會嘗試向他人解釋子女情况，亦有四分一家長選擇不作任何反應。

調查亦發現，63.8%公眾受訪者當見到兒童有騷擾或奇怪行為時，會急步離開；83%受訪者稱會懷疑有關兒童是否有SEN，但在個別行為而言，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，當出現奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。

女青總主任（青年及社區服務）吳翠萍表示，本港SEN兒童人數持續增加，但從研究所見，公眾遇上兒童的奇怪以至騷擾行為時，反應以嫌棄或厭惡為主，較少顧及兒童想法和原因。 她認為，給予空間和忍讓，甚至釋出善意，可令矛盾迎刃而解。吳翠萍期望政府及社會其他持分者，可推動更多公眾教育，達致公眾與SEN群體的雙向共融。