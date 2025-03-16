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市建局試行「聯廈聯管」兩廈委聘一物管公司　每月基本服務費約百餘元 (15:44)

由市建局與香港房屋經理學會組成的團隊在2022年於九龍城「龍城」區試行「聯廈聯管」，並於本月初將試行經驗報告提交予政府。市建局行政總監韋志成說，其中兩幢參與的大廈共同委聘一間物業管理公司，業主均滿意物管公司表現，亦感受到大廈管理狀况有顯著改善；中標的物管公司每戶每月的「基本服務」費用大約只需百餘元。

韋志成說，在「小區復修」範圍內，有4幢單幢式舊樓的業主同意參加「聯廈聯管」計劃，其中，龍威大廈和幗蘋樓屬「三無大廈」，市建局需先協助業主成立法團，再聯同參與計劃的另外兩幢已有法團的樓宇，由零開始，逐步引領進行委聘物管公司的各項工作。4幢樓宇在去年8月底召開業主大會，其中龍威大廈和幗蘋樓的業主達成共識，議決通過共同委聘一間物管公司；餘下兩幢樓宇因未取得過半數業權同意，或在招標過程結束後，決定繼續委聘現正為其樓宇提供服務的物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」計劃。

韋志成稱，雖然今次參與計劃的樓宇數目雖然不多，但仍吸引15間在市場上擁有豐富經驗、具實力的公司入標競投服務合約，反映業界的認同和支持。他指市建局在籌備「聯廈聯管」的過程中遇到三大困難，包括舊樓業主難接觸、缺乏商舖業主支持，而不同樓宇對管理服務需求亦各異。

韋志成：可借助地區組織接觸舊區業主

他總結稱，實施「聯廈聯管」的成敗關鍵，除了在於業主的齊心參與之外，政府、專業學會、地區組織以及區議員等亦是持分者，他們的協作和推動，將會是順利推行「聯廈聯管」計劃，以至長遠有效處理舊區樓宇缺乏管理的重要因素。韋志成認為，政府可借助地區組織、區議員或關愛隊的網絡，主動接觸舊區有需要的業主和法團，鼓勵他們參加計劃。

市建局亦建議，政府可研究放寬現行需要全體業主一致同意，才能修改大廈公契內任何條文的規定，如允許在大多數業主同意的情况下，修改公契內有關分擔物管服務費用安排的條款，並可進一步考慮將「聯廈聯管」計劃納入「大廈管理專業顧問服務計劃」內。

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