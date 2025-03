啟德體育園行政總裁首開腔回應桌球賽逐客風波　稱每項活動均需通力合作 (14:38)

桌球賽逐客風波擾釀近半月,何方拍板決定逐客暫仍成謎。文化體育及旅遊局長羅淑佩在事發翌日批評「情况不理想」,認為事件屬主辦方與體育園「磨合有問題」。莊澤基今回應是否同意政府說法時表示,體育園在舉辦活動時,必須符合環境影響評估(environmental impact assessment),並要與警方、運輸署等多個部門合作,確保所有持分者對發生的事情有所共識(make sure that everybody’s in agreement about when things happen)。

莊澤基續說,桌球賽的事宜牽涉多個部門,不欲談論具體細節,又說「(對政府)沒有甚麼好建議的(there’s nothing to suggest)」,重申體育園會繼續與政府及主辦商合作,確保入場人士在任何時候都能玩得開心。