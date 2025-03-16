李嘉誠長和賣巴拿馬港口 李慧琼指做生意要多了解國家境况　 (13:08)

李慧琼於無綫節目《講清講楚》表示，做生意或人民交往一定要互惠雙贏才可持續，認為香港人一向靈活，能夠把握「雙贏」，相信基本上大部分情况都可創造雙贏局面。她又說，香港要配合國家需要，協助引進人才、資金及技術，並透過提升軟實力，向外說好中國故事。

北部都會區發展方面，李慧琼說，河套深圳園區的發展較香港快，政府要考慮將北都定為「特區中的特區」，參考內地使用的特別審批機制，例如縮短招標流程，以加快發展，期望今年有突破舉措。

立法會換屆選舉年底舉行，被問到在由治及興階段及政府面對財赤下，是否應按比例減少議席，李慧琼稱制度經審慎研究，已考慮各方面需要及配合時代發展，認為很難短時間內貿然作改動。她說，議員要更好發揮憲制下的角色，反映市民聲音並宣傳好政府政策，協助雙向溝通，亦要多些參與政府施政，「要多啲落場踢、要促成」。