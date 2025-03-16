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「三無大廈」參加聯廈聯管  減糾紛 省金錢 (11:20)

約49年樓齡的九龍城幗蘋樓有12個單位，曾屬「三無大廈」，去年經市建局協助籌組法團，並試行「聯廈聯管」，即不同單幢式舊樓共同聘用一間物管公司。該物管公司至今向幗蘋樓提供服務約4個月，業主代表方先生表示大廈參與聯廈聯管前，不時有業主對公共地方電費等差異感不公，但目前有物管公司協助計算分攤費用，可減金錢糾紛，及早維修，居住倍感安心。

市建局2022年在九龍城「龍城區」展開小區復修先導計劃，包括試行聯廈聯管。去年8月底，幗蘋樓及龍威大廈議決通過共同委聘物管公司，其中幗蘋樓合約同年11月生效，為期兩年。除市建局外，民政及青年事務局預料最快今年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的聯廈聯管試驗計劃。

 

方先生接受訪問稱，幗蘋樓參與聯廈聯管前，向業主收錢最麻煩，「（業主）實有說話畀你聽」，憶述當時每戶需輪流負責每期公共地方電費，曾有住戶丟失電費單，令下一個住戶需繳付兩期電費；且因天氣變化，每期電費總有差異，偶爾令業主感不公平。方認為目前有物管公司整理財務報表，分攤各戶應繳費用，亦協助法團追討欠款，有助減少金錢糾紛。

方稱讚物管公司盡職，舉例幗蘋樓地下大閘去年一度有倒塌風險，礙於收費爭議，拖延約一個月仍未維修；至去年10月，有業主向物管公司反映相關問題，即使公司尚未開始提供服務，但翌日立即派員檢查並更換了門鼓，令他留下深刻印象。

另外，幗蘋樓與不少舊樓一樣，出現簷篷鋼筋外露、批蕩剝落等日久失修問題，數年前雖接獲政府強制驗樓令及消防安全指示，但當時難以籌錢，一度需向政府提出延長遵辦限期。市建局要求聯廈聯管參與大廈須有法團，經局方協助，幗蘋樓2023年2月組成法團，之後才參與聯廈聯管。方說，工程顧問公司已完成勘察，法團正制訂標書，物管公司則協助法團召開業主大會、回覆政府部門等工作。方又稱，希望物管公司能繼續保持服務質素，讓住戶住得安心。

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