北都加速覓地  交椅洲人工島造地「很可能延後」 (09:00)

明報記者 蔡穎琳

根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，交椅洲人工島佔地1000公頃，當中約300公頃納入「未來十年可供發展土地預測」，佔整體（3280公頃）約一成。發展局去年10月發布最新10年期可供發展土地供應預測稱，人工島土地將於2031/32至2034/35年度供應。然而，人工島填海工程開展時間一改再改，由去年初宣布「會稍延遲」，改為「希望本屆政府任期內開始」，再到早前政府稱目前沒為開展工程定時間表。換言之，人工島土地供應或隨工程押後受影響。

發展局回應查詢稱，由於交椅洲人工島現時只是處於前期規劃和研究階段，根據去年10月預測，有關供應是在較後時間、即未來10年第二個五年內才出現；經檢視各項工程緩急先後，推展人工島的進度可放緩，產出土地的時間「很有可能有所延後」。局方又說，當局與往年一樣，會因應各項目最新情况，在今年第四季更新未來十年供應預測。

至於房屋供應，根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，人工島可建約19萬至21萬伙住宅單位，公私營比例為七三比，當時稱倘2025年下半年為填海工程申請撥款、2025年底啓動填海工程，首批住宅預計可於2033年入伙。

發展局去年發布的「可支持第二個五年期公營房屋發展的土地」資料，無提及交椅洲人工島。發展局回覆本報時解釋，政府早前公布已覓得足夠土地達2025/26至2034/35年度30.8萬伙公營房屋的供應目標，並不包括交椅洲人工島用地。

另外，政府早於2021年10月發布《香港2030+》定稿時，提出人均居住空間提高到20至22平方米為目標，更提到涉及如交椅洲人工島等的長遠規劃時，引入「較前瞻」的發展參數，創造條件增加住宅單位平均面積10％至20％。政府及後宣傳人工島時亦多次表明，會爭取最快2033年供應首批單位。

消息人士說，當年提及人工島大部分相關建屋用地，其實已在古洞北等北都土地覓得，相信北都已覓到土地可取代原本交椅洲人工島產出的部分土地，加上未來北都公營房屋興建步伐加快，以及規劃上也預留10%面積增長，強調未來港人「住大啲、住好啲」目標不受影響。

另外，發展局長甯漢豪本月初表示，交椅洲人工島已展開的研究涉款6.4億元，包括立法會早前撥款約5.5億元。發展局回覆本報查詢稱，直至2024/25年度完結，土木工程拓展署預計開支約4億元，會以餘下撥款支付進行中的交通影響評估等。

至於交椅洲人工島環評進度，發展局稱環保署上月28日通知土拓署，人工島填海工程的環評報告適合供公眾人士查閱，土拓署會按《環境影響評估條例》及相關指引，適時通知及供公眾人士查閱；又強調進行中的研究會為項目未來部署提供重要及有用基礎。政府消息人士表示，當局會繼續按環評程序，適時諮詢公眾，然後將報告提交環諮會審議，若獲通過，亦可留待將來使用，不會因人工島將作長遠後備用途而拖慢相關程序。

發展局表示，立法會財委會於2020年12月通過撥款約5.5億元，以委聘顧問做交椅洲人工島研究，有關研究仍在進行；直至2024/25年度完結，土拓署預計開支約4億元，研究工作正按合約進行，包括道路環評、道路及基礎設施的初步設計、海陸交通影響評估等，土拓署會以餘下撥款支付進行中的工作。