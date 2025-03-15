勞福局：兩元乘車優惠受惠者應一視同仁　料紓緩「長車短搭」問題 (14:46)

上月《財政預算案》提出調整乘車優惠計劃，料每年能節省6.8億港元，立法會《研究簡報》認為「效果似乎並不顯著」。孫玉菡今出席活動後會見傳媒，稱方案實施後，料受惠者有較大誘因選擇較便宜的車程，在制度上改善和紓緩「長車短搭」問題；而全年度節省約6.8億元，佔估計開支一成，形容「這數字都不小」。他重申所有受惠者應一視同仁，解釋受惠長者為社會付出很多時間，均值得尊重並可受惠，故無論現時是上班或退休，優惠計劃是讓他們多外出散心，參與更多社交活動。

勞福局昨公布去年8月全面實施樂悠咭實名制後首3個月數據，60至64歲者人均每日乘搭1.4次、每月43次，比滿65歲者分別多0.4次和13次。60至64歲者乘搭票價10元以上路線人次為960萬，佔該組別乘車人次34%；滿65歲長者的乘搭人次為770萬，佔比17%。政府就前者每月補貼逾1.2億元、後者每月補貼5280萬元。

對於據報社工註冊局刪除過去27年通訊刊物等資料，孫玉菡稱，社工註冊局是法定組織，依法運作，細節由社工註冊局自己處理，相信註冊局做任何決定必定是深思熟慮，及要符合法律要求。