陳美寶：港車北上申請突破10萬宗 9.6萬輛車已發許可證 為今年粵車南下作準備 (14:40)

她指，今年初已提高港車北上每個工作天接受會的申請數目，由400宗提升到500宗，以更好地應對申請需求，亦會為今年內推出「粵車南下」作好準備。

陳美寶又稱，現時運輸署提供的電子服務已增加至22項，包括續領車輛牌照（行車證）及正式駕駛執照、申請國際駕駛許可證（國際牌）等，去年透過網上申請的個案約56萬宗，比2021約14萬宗升超過3倍，反映越來越多申請人適應使用電子服務。

陳指出，市民對牌證申請服務需求亦十分殷切，各類主要牌證服務申請數目由2021年約245萬宗，增加至2024年約280萬宗，3年間多了約35萬宗，升幅約14%。她又提到，運輸署計劃9月推出電子駕駛執照，為駕駛執照持有人提供另一個選擇，通過智能手機展示其電子執照，毋須携帶實體證件，當局會繼續優化其他電子牌照服務以提升效率。