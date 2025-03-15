明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳美寶：港車北上申請突破10萬宗 9.6萬輛車已發許可證 為今年粵車南下作準備 (14:40)

「港車北上」2023年7月起實施，運輸及物流局局長陳美寶今日（15日）在網誌表示，當局過去兩年累計接獲約9.2萬輛合資格港車的申請，今年首兩個月收到約8000宗申請，令港車北上至今總申請數數目突破10萬宗，而當中約9.6萬輛車已完成審批程序獲發許可證，形容成績令人鼓舞。

她指，今年初已提高港車北上每個工作天接受會的申請數目，由400宗提升到500宗，以更好地應對申請需求，亦會為今年內推出「粵車南下」作好準備。

陳美寶又稱，現時運輸署提供的電子服務已增加至22項，包括續領車輛牌照（行車證）及正式駕駛執照、申請國際駕駛許可證（國際牌）等，去年透過網上申請的個案約56萬宗，比2021約14萬宗升超過3倍，反映越來越多申請人適應使用電子服務。

陳指出，市民對牌證申請服務需求亦十分殷切，各類主要牌證服務申請數目由2021年約245萬宗，增加至2024年約280萬宗，3年間多了約35萬宗，升幅約14%。她又提到，運輸署計劃9月推出電子駕駛執照，為駕駛執照持有人提供另一個選擇，通過智能手機展示其電子執照，毋須携帶實體證件，當局會繼續優化其他電子牌照服務以提升效率。

相關字詞﹕運輸及物流局；港車北上；陳美寶

上 / 下一篇新聞