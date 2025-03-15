騰訊推中小學生學習AI　陳茂波：本港發展AI有優勢　中小學啟蒙可培養人才 (14:27)

陳茂波引述QS大學排名指，在AI和數據科學上，有五間本地大學躋身全球前五十，又指16家達到世界級水平的本地AI和機器人實驗室，強調本港正在吸引更多創科企業和人才。陳茂波認為，AI前所未有的改變了商業模式、工作流程和生活習慣，能加速培育新質生產力。他指出，中小學時期的啓蒙與引導，能夠提升他們對科技的興趣，推動AI人力資源培訓。

騰訊表示，今次透過建立「WeTech Academy」，將開放微信「小程序」開發工具和線上科技教育課程，以及編程與大模型工具等內容供中小學生使用，另會提供青少年AI培訓，讓青少年在遊戲中學習編程與AI。此外，亦會舉辦包括「微信『小程序』編程全球創新挑戰賽」在內的各種賽事。

陳茂波表示，喜見科企積極響應，參與籌備中小學科技人才培育，形容騰訊全面開展編程培訓與人工智能學習工作，又將集團的「小程序」全球創新挑戰賽移師香港，並面向全球來推廣，稱可讓年輕人在切磋中交流。他又指，《預算案》宣布以AI作為關鍵產業，有邀請在港大型科企及小規模前沿創科公司，將最前線資源匯聚到中小學，包括到校展示產品、帶學生實地參觀等，亦為校園編程、人工智能學習提供幫助。