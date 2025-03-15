明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

騰訊推中小學生學習AI　陳茂波：本港發展AI有優勢　中小學啟蒙可培養人才 (14:27)

內地互聯網企業騰訊今日宣布，在本港成立「WeTech Academy」，希望透過開放科技資源，令中小學生接觸人工智能（AI）和編程，提升青年科技素養。財政司長陳茂波出席成立典禮時致辭指，本港在AI浪潮中有優勢，舉例本地的大學，以及AI、機器人實驗室都達世界水平，又強調中小學啟蒙有助培養AI人才。

陳茂波引述QS大學排名指，在AI和數據科學上，有五間本地大學躋身全球前五十，又指16家達到世界級水平的本地AI和機器人實驗室，強調本港正在吸引更多創科企業和人才。陳茂波認為，AI前所未有的改變了商業模式、工作流程和生活習慣，能加速培育新質生產力。他指出，中小學時期的啓蒙與引導，能夠提升他們對科技的興趣，推動AI人力資源培訓。

騰訊表示，今次透過建立「WeTech Academy」，將開放微信「小程序」開發工具和線上科技教育課程，以及編程與大模型工具等內容供中小學生使用，另會提供青少年AI培訓，讓青少年在遊戲中學習編程與AI。此外，亦會舉辦包括「微信『小程序』編程全球創新挑戰賽」在內的各種賽事。

陳茂波表示，喜見科企積極響應，參與籌備中小學科技人才培育，形容騰訊全面開展編程培訓與人工智能學習工作，又將集團的「小程序」全球創新挑戰賽移師香港，並面向全球來推廣，稱可讓年輕人在切磋中交流。他又指，《預算案》宣布以AI作為關鍵產業，有邀請在港大型科企及小規模前沿創科公司，將最前線資源匯聚到中小學，包括到校展示產品、帶學生實地參觀等，亦為校園編程、人工智能學習提供幫助。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 騰訊

上 / 下一篇新聞