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警東九龍打擊駕駛罪行　兩司機分別涉酒駕及販毒等罪被捕 (10:46)

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今凌晨(15日)在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，共拘捕2名司機及向一名司機發出口頭警告。

今日凌晨零時，警員在宏照道近啟祥道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑司機酒後駕駛，遂上前截查，該35歲姓黃男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

至凌晨2時40分，警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛形跡可疑的輕型貨車，遂在彩虹道將其截停，其後揭發現該司機為一名被通緝人士，繼而搜查輕型貨車時，在車廂內儲物箱搜出共116包、共重約90克懷疑可卡因及一支鐵槌，毒品市值共約8萬元，警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」拘捕30歲姓張男司機，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第5隊跟進。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動，而「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁及停牌。

警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

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