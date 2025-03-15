城規會昨開會維持決定　港大擬建國際創新中心用地繼續為「未決定用途」 (10:01)

城規會昨日會議上，經審慎考慮1 861份進一步申述（並包括30份就部門意見作出進一步回應），以及規劃署和相關政策局／部門就進一步申述所提出的意見和回應後，作出上述決定。

​城規會委員備悉，表示反對的進一步申述的理由／意見，主要關於（i）「未決定用途」地帶的劃設；（ii）該用地是否適合設立國際創新中心；及（iii）程序事宜。委員亦備悉，這些議題大部分與在申述中所提出的相若，而城規會亦已於申述階段作充分討論。

城規會認為現階段維持決定，把用地劃作「未決定用途」地帶是較審慎的做法，讓港大有時間重新檢視國際創新中心的發展計劃、進行相關技術評估（包括施工和營運階段可能造成的交通影響）、進一步諮詢當地社區，以及在合理時間內提交修訂方案供政府和城規會考慮。在用地上進行任何發展將須按照條例第5條所訂明的改劃程序進行，屆時公眾人士可提交申述，城規會亦會舉行聆聽會考慮有關申述，然後才決定是否接納改劃建議。

此外，委員同意邀請港大三個月內向城規會匯報項目最新發展，期望港大加強與社區溝通。