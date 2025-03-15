2條紅轉綠小巴線3月投入服務 運輸署指視乎落實情況開放更多紅巴線參與 (09:49)

運輸署表示，透計劃把紅巴路線轉為專線小巴路線，獲批路線的營辦商正進行相關準備工作，運輸署會視乎首批參與「特選紅轉綠」計劃的指定路線的落實情況，以及業界對有關計劃的意見及反饋，考慮進一步開放「特選紅轉綠」計劃予更多紅巴路線參與。

當局又指，透過現時專線小巴營辦商遴選計劃，公開邀請有興趣人士（包括紅巴營辦商）申請營運新的專線小巴路線。運輸署同時亦會因應乘客需求增加，容許相關專線小巴服務增加車輛數目。在2019至2024年期間，運輸署透過專線小巴營辦商遴選計劃，共推出21條全新專線小巴路線供有興趣人士申請營運，當中涉及76輛新增專線小巴。同時，為提升現有專線小巴路線服務水平，營辦商亦另新增共83輛專線小巴加強服務。

與此同時，運輸署亦會透過每年進行的「巴士路線計劃」，全面檢討專營巴士和專線小巴路線的規劃，加強協調專營巴士和專線小巴之間的服務，為市民提供高效率的公共交通網絡。