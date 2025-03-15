獲「派0班」鴨脷洲街坊學校開交流會 距開班線尚欠4人 稱團結家長支援學校續營運 (00:01)

學校昨早發通告邀請家長就學校未來發展計劃提出意見。活動原定晚上8時半舉行至9時半，惟最終約10時半才結束。

郭女士稱，校方在會上交代了教育局的3個方案，惹不少家長不滿，指消息來得突然，「（教局）有冇諗過係逼死緊我哋班學生？」身旁的與會家長黎女士和議，「3個方案都係死路一條⋯⋯你要我哋兩星期內提交方案，對學校公平咩？對小朋友公平咩？」郭說學校難得不是着重成績，「我哋唔係要入Band 1，我只係想啲小朋友開開心心。」

與會的小四生家長陳先生指，小孩患有過度活躍症，兩年前才從另一所小學轉校過來，難得適應如今又面臨「殺校」，「好多家長都好難受，消化唔到」。他眼泛淚光，續說「我嘅小朋友未必受影響，但有好多小朋友其實都係類似情况⋯⋯我哋今朝睇新聞先知件事，其實教育局有冇諗過，同校方事前傾清楚，先公布消息呢？」

小五生家長陳女士指交流會上，不少家長重視校方如何處理有特殊需要學生（SEN），指不少家長盼校方，不論採用什麼方案，也要讓校內SEN學生原址讀畢小學課程。

鴨脷洲街坊學校昨日發聲明，指南區適齡學童減，面對「艱難時期」，校方和各持份者商討後會得出「最理想安排」。