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嶺大訊息系統遭黑客入侵　涉數千份內部文件外洩 (23:35)

嶺南大學發生資料外洩事故，本周二（11日）發現校內一個訊息系統遭黑客入侵，導致數千份內部文件外洩，其中涉及「主要個人資料的文件」約200份，涉及教職員、學生和前課程申請者的資料被洩露至暗網。校方回覆本報查詢指，對事件深表歉意，已即時停用涉事系统，防止數據進一步洩露。私隱專員公署今回覆查詢，指無收到嶺大資料外洩事故通報，會主動聯絡校方了解。

嶺南大學今午向受影響人士發出電郵，提到是次網絡攻擊涉及有黑客在未經授權下，盜取訊息系統內的資料，並外洩至暗網，包括姓名、照片、個人聯繫方式、身分證資料、出生日期，及與財務、學術及就業相關的資訊；受影響者涉及教職員、學生和前課程申請者。電郵提到，校方尚未接獲因事故導致資料被濫用的個案，已成立工作小組進行內部調查，並會盡早通報私隱專員公署及其他相關執法部門。

校方今回覆指高度重視事件，並已通知受影響人士及提供必要的支援，降低潛在風險；另正檢視對所有類似系統，採取必要措施提升整體網絡安全水平。校方強調，將繼續加強內部網絡安全措施，確保類似事件不再發生。嶺大今晚補充指，已透過線上系統通報私隱公署。

根據教資會數據，連同學士學位課程及研究院研究課程，2024／25學年嶺大共有3276名學生就讀。翻查嶺大網站，最新數據顯示2023／24學年共有883名教職員。

相關字詞﹕資料外洩 嶺南大學

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