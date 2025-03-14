保華建築遭清盤呈請　高院授權臨時清盤人處理與環保署合約　允聯營公司接手機管局工程項目 (18:28)

根據高院法官夏利士頒布判辭，首宗傳票涉及保華建築於2023年與粵豐環保電力有限公司（下稱粵豐環保）簽署的合資協議，保華建築參股35%，該項目涉及環保署的「北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施第二期延續合約」。保華建築向一間公司簽下「轉移契約」，以3500萬元出售其35%權益，惟署方只贊成由粵豐環保接手，要求修改「轉移契約」。高院以「保護資產的目的」為由，授權由臨時清盤人代替保華建築處理有關合約以完成交易。

另一宗傳票涉及保華建築於2021年與怡和機器有限公司及深圳中集智能停車有限公司簽署的合資協議，涉及機管局的「港珠澳大橋香港口岸（一期）自動停車場項目」。怡和機器申請在保華建築退出下繼續履行合同，法庭考慮有關申請不受爭議，有利3間公司的權益及避免增加保華建築的負債，遂允許相關申請。