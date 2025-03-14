李家超辦內部學習分享會　要求官員領會和貫徹全國兩會精神 (18:26)

2025年全國兩會日前已閉幕，特首李家超今日（14日）早上舉行政府高層內部學習分享會，與政治委任官員等分享學習全國兩會精神的體會，包括香港如何更好對接國家發展戰略，以及其對香港特區政府管治的重要意義等。國務院總理李強在政府工作報告中提及港澳要「深化國際交往合作」，李家超說，香港要更大力度發揮好內聯外通的重要橋樑窗口作用，除鞏固歐美等傳統市場的經貿聯繫外，亦會大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作。
李家超於社交平台撰文，稱已要求政治委任官員學習領會和貫徹全國兩會精神。他稱，香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，提到人才是推動新質生產力發展的重要元素，要繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設，並進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，及推進北部都會區和河套合作區發展。
李家超又說，已提示官員在施政和工作中貫徹落實全國兩會精神，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，及堅定維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，在加強憲法、基本法、國家安全教育的同時，推展全民化的愛國主義教育，讓市民全面深入認識「一國兩制」。