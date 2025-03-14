李家超辦內部學習分享會　要求官員領會和貫徹全國兩會精神 (18:26)

李家超於社交平台撰文，稱已要求政治委任官員學習領會和貫徹全國兩會精神。他稱，香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，提到人才是推動新質生產力發展的重要元素，要繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設，並進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，及推進北部都會區和河套合作區發展。

李家超又說，已提示官員在施政和工作中貫徹落實全國兩會精神，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，及堅定維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，在加強憲法、基本法、國家安全教育的同時，推展全民化的愛國主義教育，讓市民全面深入認識「一國兩制」。