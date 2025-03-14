蔡若蓮稱保學界穩定方法「差唔多做晒」　當局要考慮實際情况調整小一派位措施 (17:25)

蔡若蓮說，若家長在自行派位階段獲兩間「派0班」的小學錄取，教育局會在4月上旬逐一致電協助；至於該校的其他年級學生，教育局會透過學校向家長提供相關資訊。被問到會否再調整開班線或安排有5班的學校「縮班」，蔡若蓮重申，學生要達致全人發展，需要學校環境豐富多元，如果一級學生人數太少，或影響他們群育發展，強調現時開班線要求已很寬鬆。

另外，多間曾參與廣東韶關交流團的中學師生返港後出現急性腸胃炎徵狀。蔡若蓮說，經評估後認為風險與韶關無明顯關係，又說內地考察團是公民科課程的重要部分，推出以來已有逾10萬學生參與，可讓學生拓寬視野，親身體驗和了解國家最新發展。她強調，當局將學生安全放於首位，稱舉辦交流團在不同時間會面對不同挑戰，會適時更新相關指引，與承辦商及內地方面保持溝通，在多方合作下確保交流團質素。