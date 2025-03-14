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孫玉菡：改兩折車資鼓勵長者選擇適合出行路線　車程不應無限制是社會共識 (16:50)

政府修訂二元乘車優惠計劃，每人每月限乘240程，車資10元以上改以兩折計算。勞工及福利局長孫玉菡今（14日）於Facebook撰文表示，相信「兩蚊兩折」的方案可提供誘因，鼓勵受惠者選擇適合出行需要的路線，減少「長車短搭」情况，同時減少政府不必要的補貼。他又說，優惠車程不應沒有限制是社會共識，上限以每月計算，受惠者偶有乘車逾8程的日子仍可拉上補下，形容當局設定上限時採取寬鬆的做法，可避免老友記「搭程車都心掛掛」。

二元計劃全面實施實名制後首3個月，60至64歲持樂悠咭人數為68.3萬，遠較65歲以上的173.2萬為低，但前者所發放的補貼額佔逾半、涉2.44億元。孫玉菡解釋，計劃下政府發還的票價差額，是以成人票價扣除公共交通營辦商自行提供的優惠，減去受惠者繳付的票價計算，由於現時部分營辦商向65歲或以上人士提供票價優惠，故政府就此群組發還的票價差額會較小。他續說，將受惠人士劃分成不同年齡群組，作不同對待會令計劃設計變得相當複雜，不符合計劃「簡單易明」的原則。

孫玉菡重申，實施「兩蚊兩折」和「優惠車程設限」兩項微調方案，目的是保留計劃的政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。至於為何2024/25年度預算開支由約60億元下調至約44億元，他解釋，樂悠咭全面實施實名制後首3個月，有約12%持咭人並無使用過乘車優惠，相信當中包括約4萬名居於安老院舍而甚少外出的長者。他又說，相信計劃開支會繼續隨著人口高齡化及公交費用調整等因素上升，當局有必要及早採取措施減輕財政負擔。

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