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懲教助理打情婦被判社服令　官稱明白公務員也會墮婚外情但不容襲擊 (16:35)

二級懲教助理涉與情婦爭執，其間掌摑對方、叉頸和扯手等，他經審訊後被裁定對他人身體加以嚴重傷害及普通襲擊兩罪罪成，今（14日）在荃灣法院（暫代區域法院）被判社會服務令180小時。法官指恩愛的夫妻也會吵架，接受公職人員也有可能墮入婚外情陷阱，但法律不容許襲擊另一方。惟考慮事件無預謀、被告一時情急犯案、事主傷勢等因素，決定給予被告最後一次機會。

法官林嘉欣引述辯方求情指，被告李旨裕（現年35歲）已婚、大學畢業，2012年加入懲教署，他育有一對子女。辯方認為事件源於被告欲致電妻子而與事主X爭執，X的傷勢是意料之外，拉扯X手指非襲擊意圖，情侶之間爭執屬尋常之事。

法官判刑稱，爭執因私事而起，與被告公職無關，被告原本有穩定工作和美滿家庭，因婚外情犯案犯不著，家庭或破碎之餘亦要面對刑事檢控，十分可惜。根據社會服務令報告，被告妻子現時已原諒被告，指被告改變很多，大部分時間在家中指導子女功課。報告又指被告曾獲部門嘉許，他2022年完成西倫敦大學學士學位。法官考慮被告背景、事件起因等，接納他因情急犯案，遂判處非監禁刑罰。

據法庭接納的案情，被告與X於2022年認識，二人發展婚外情。2023年1月3日晚上，被告欲離開涉案單位致電妻子，當時X質疑被告何不在家中打電話，雙方繼而爭執，其間X遭被告掌摑、叉頸和扯手等，被告曾說「你唔好發癲」，X求診後發現右手無名指指尖擦傷、中指骨折。

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