反恐條例第二案｜警於被告電腦搜出代碼　可遙距點燃電子火柴 (16:33)

控方續傳召電子裝置專家盧永楷作供，圍繞本案第四被告張家俊的Telegram（Tg）紀錄和證物，涉及手機Bot程式。針對2020年2月羅湖港鐵站炸彈事件，盧供稱在張的電腦檢獲軟件開發檔案，當中的代碼可以製作羅湖事件的裝置，檔案完成後可以儲入晶片，與羅湖爆炸現場的電子底板運作有關係。

盧永楷表示，若有人向Tg機械人發出指令和脗合的密碼，機械人會自動回覆「boom」，然後裝置輸出電流，點燃電子火柴。根據涉案Telegram群組對話，有成員曾問裝置會否被發現，帳戶「夠鐘改名」表示「個bot冇回我boom」。盧提及，警方在張家俊公司和車上搜出電路板及電池，均與羅湖現場檢取的裝置設計相似，相信製作目的及來源一致，用於遙距點燃電子火柴。

控方亦指控涉案7人計劃2020年3月將軍澳悼念周梓樂時，設壇立碑並引爆炸彈。庭上展示張家俊電腦的疑似「墓碑」設計草圖，盧永楷稱當中標記樹莓派（Raspberry Pi）單板電腦的位置，因單板電腦需要供電和連接網路，所以附上充電器和USB數據機。聆訊下周二（18日）續。