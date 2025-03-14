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「村屋大王」及區議員套丁案　有原居民供稱兩度「賣丁」獲4萬元 (15:44)

有「村屋大王」之稱的王光榮與現任元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件今日（14日）於區院續審。一名新界原居民供稱，他曾在其父親的通知下，兩度就「賣丁」簽署一些文件，事後獲發共4萬元的報酬，並已悉數交予父親。控方展示相關文件，顯示該原居民剛滿18歲便簽署轉讓地契及興建小型屋宇申請表。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

控方傳召林健偉作供，林為上述142人之一。林供稱，他記不起簽文件的年份，稱首次是在地產鋪內簽文件，獲發2萬元支票，多年後他到元朗地政處簽文件，獲發2萬元支票。林不清楚所簽文件的內容，不記得過程中接觸什麼人。但他知道自己因為出售丁權而獲得報酬，所得報酬交予其父親。

庭上展示一些文件，顯示於1997年12月林簽署轉讓地契，用20萬元向程柄輝買入一幅土地，同月簽署興建小型屋宇申請表，當年林剛滿18歲。林確認文件中的簽署屬於他，但他不清楚文件內容，亦否認於18歲時簽署文件，指他應該在20多歲時才簽署。辯方指，根據土地註冊處的紀錄，該轉讓地契於1998年1月被登記，有當局作實，推測林可能在地產鋪簽文件時簽署該轉讓地契。林表示「可以咁講」。

辯方問及，林與廉署在開審前接觸的過程。林稱今年1月，廉署人員與他在停泊於觀塘海濱公園停車場的一輛汽車內見面，對方幫他了解作供流程，著他在庭上「唔好欸欸欸，要答係，或者唔係」。林亦知悉自己獲律政司的免予起訴書下作供，但仍認為自己「係隨時被人告嘅人」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 丁屋 套丁

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