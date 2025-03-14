花展今開鑼　設園圃展覽介紹全運會　羅淑佩：主題花秋英與運動員有共同特點 (15:46)

羅淑佩又說，花展結束後，部分園林造景會移至十八區指定公園，可在全城設置打卡熱點，同時美化城市景觀，大會亦會續辦花卉重新栽種計劃，將可再種植的花卉贈予市民、學校及非政府機構，為社區增添「綠意」，並提高大眾的環保意識。

今年花展同時亦是馬會140周年慶祝活動之一。馬會表示，作為花展的主要贊助機構，會繼續支持一系列相關的教育項目，讓市民尤其是年輕一代，在欣賞花卉之餘，亦能學習綠化知識，其中「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動吸引超過1100名來自38間幼稚園、中小學和特殊學校的學生參與，協助鑲嵌大型花壇。

另外，馬會亦透過「賽馬會一人一花計劃」，繼續向參與的學生免費派發花苗，培養他們對種植的興趣。