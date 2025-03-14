花展今開鑼　設園圃展覽介紹全運會　羅淑佩：主題花秋英與運動員有共同特點 (15:46)

2025年香港花卉展覽今日（14日）起至3月23日在銅鑼灣維園舉行，有超過80個機構參展，當中包括30多個不同國家及地區的團體及領事館。文化體育及旅遊局長羅淑佩於開幕典禮上致辭說，花展是城中綠色盛事，提到今年主題花「秋英」生命力旺盛，英姿煥發和充滿活力，與奮力拼搏的運動員有共同特點。她又說，今年花展特別設置推廣展覽和專題特色園圃，介紹由香港承辦的九個全運會比賽項目，讓市民賞花之餘，加深對全運會及殘特奧會的認識。
羅淑佩又說，花展結束後，部分園林造景會移至十八區指定公園，可在全城設置打卡熱點，同時美化城市景觀，大會亦會續辦花卉重新栽種計劃，將可再種植的花卉贈予市民、學校及非政府機構，為社區增添「綠意」，並提高大眾的環保意識。
今年花展同時亦是馬會140周年慶祝活動之一。馬會表示，作為花展的主要贊助機構，會繼續支持一系列相關的教育項目，讓市民尤其是年輕一代，在欣賞花卉之餘，亦能學習綠化知識，其中「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動吸引超過1100名來自38間幼稚園、中小學和特殊學校的學生參與，協助鑲嵌大型花壇。
另外，馬會亦透過「賽馬會一人一花計劃」，繼續向參與的學生免費派發花苗，培養他們對種植的興趣。