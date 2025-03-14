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男子隔4年被控暴動認罪還押　已居日本前年回港探母被捕 (13:50)

2019年8月31日，一名21歲青年涉嫌在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶參與暴動，事隔4年被控，案件原定今（14日）在區院開審，被告審前認罪。案情顯示，當日被告跟隨其他示威者逃跑，被制服時企圖腳踢警員。辯方求情指被告只被搜出口罩、手套等，參與程度低，控方回應時引述案例指，同級法院判刑毋需講求一致性，而只被搜出前述物品，已可肯定有意圖參與暴動，罪責中等。法官將案押後至3月20日判刑，其間被告須還押。

現年27歲的被告陳煒堯原先於日資會計公司任職，現已請辭。案情指，2019年8月31傍晚開始，大批示威者聚集於金鐘、灣仔和銅鑼灣一帶，近晚上8時，有人於軒尼詩道近晏頓街架設路障縱火，另有人以工具破壞大公報標誌，以噴漆噴上口號和照射雷射光。隨後有示威者拆毀路邊鐵欄架設路障、投擲汽油彈和回擲警方的催淚彈。另一方面，警方經軒尼詩道往銅鑼灣方向推進，曾發射海綿彈槍和水炮車。

示威者四散逃跑，有人跑入天樂里和灣仔道，機動部隊成員目睹被告跟隨其他示威者跑向灣仔以東，嘗試截停他。被告不依從，企圖踢向警員，警員遂朝被告大腿位置使用長警棍3次，成功將他制服。被告當時身穿黑色衣物、雙手戴迷彩手套、頸上掛著一個3M口罩；背囊搜出一對勞工手套、口罩及過濾器。

辯方求情指，被告2020年1月離港前往日本，已有穩定工作，有意移居當地，至2023年9月被告回港探望病母，因而被捕。辯方呈上被告前僱主、家人、女友等求情信，讚揚被告為人正面、做事認真，雖然被告非最早時間認罪，仍應獲5分之1至4分之1減刑。辯方提到，無證據顯示被告投擲汽油彈、其被捕位置非暴動核心範圍，當時灣仔一帶仍有車輛行駛和途人經過，望法庭給予最大扣減。

此外，法官張潔宜關注示威者人數和警力比例，控方表示無相關數據，推論前者人數遠超於後者。辯方則表示未能反駁控方説法，惟冀法庭考慮對被告最有利說法。

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