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張勇邦對兩小學「派0班」感意外　稱教育局修訂救校方案貼近現實 (11:10)

2025/26新學年有兩間津貼小學因收生不足被「派0班」小一，分別是黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校。資助小學校長會名譽主席張勇邦於港台《千禧年代》說，有10多間學校於今年1月的自行收生階段，僅錄取個位數字的學生，故對最終只得兩間小學被「派0班」感意外。他形容近年學生人口下滑情况嚴重，短期內不見可逆轉，相信學界踏入寒冬期，要做好準備。

對於教育局修訂被「派0班」學校的「救校方案」，張勇邦認為做法是面對現實、合乎現時形勢，不過亦令學校的選擇收窄。他認為取消特別視學安排接近現實，指出學校被「派0班」並非一朝一夕所造成，而是過去數年收生數字少，故即使特別視學評估學校整體表現好，但仍不代表可收足學生。

至於申請以私立方式開辦小一級的門檻提高，成功申請的學校須持續6年以私立營運。張勇邦認為，以往的安排較寬鬆，令學校有「彈出彈入」的空間，對家長來說相對不穩定，而學校日後若有意選擇轉為私立營辦小一級，要更審慎思量是否可「頂住6年」，亦要有雄厚財政實力。至於其他方案，張稱，合併是可行方法，但處理上亦有困難之處，因不同學校有不同文化，要磨合並不容易，又說相信日後會逐漸多學校選擇停辦。

朱國強料再無學校申營辦私立小一救校

教育界立法會議員朱國強特別提到，黃大仙孔教學院大成小學2025/26年結束後停辦，同區的博智小學或會接收該校部分學生，擔心如果博智小學最終殺校，會對相關學生造成很大傷害。

黃大仙新學年已減少3間學校參與統一派位，被問到為何區內仍有學校「派0班」，朱國強說，該區人口老化情况嚴重，亦要考慮到家長的選擇，故即使某一區學生人口多，亦有可能有學校出現「派0班」的情况。

朱國強說，教育局修訂救校方案後，學校要開辦私營小一成本很高，相信日後再無學校會作申請，又稱過去6年已轉為私立營辦小一的學校最受影響。他期望，教育局可增加學校合併的誘因並作更多游說，同時考慮採取其他措施，例如逐步有序地將5班的小學縮減至4班、容許更多深圳學生來港讀書。

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