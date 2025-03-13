多校師生北上考察腸胃炎　教育局：設專責小組直接與內地單位聯繫　改善交流安排 (22:10)

蔡若蓮稱，今天再召開特別會議，與各承辦機構代表會面，整體檢視所有學生外地交流活動安排，加強學生安全保障，以及對傳染病的預防和應變措施，稱「非常重視有同學在參加內地交流團出現腸胃炎徵狀的事件」。

局方已成立學生內地考察專責小組，並強烈建議學校時刻以學生安全為首要考慮，尤其在組織學生外地交流時，應要求師生認真落實衛生防護中心的預防措施，留意中心網頁的世界各地流行病資訊；指諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，師生外遊時尤其要注意保暖以及環境和個人衛生，減低受感染的風險。

局方稱，一直採取措施，確保參加交流考察活動師生的安全，包括制定不同的學校活動指引（包括境外遊學活動指引），學校須根據活動性質，制訂合適周全的計劃；要求承辦機構為參團師生安排出發前簡介會；承辦機構須安排最少一名醫護或持有急救證書的人員隨團。