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多校師生北上考察腸胃炎　教育局：設專責小組直接與內地單位聯繫　改善交流安排 (22:10)

多間曾參與廣東韶關交流團的中學師生返港後出現急性腸胃炎徵狀。教育局長蔡若蓮今日晚上（13日）在社交媒體發文稱，已成立學生內地考察專責小組，「直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，適時優化交流考察活動安排」。 但她重申，初步調查所得，師生腸胃炎情况「沒證據顯示與考察團安排的膳食有關」。

蔡若蓮稱，今天再召開特別會議，與各承辦機構代表會面，整體檢視所有學生外地交流活動安排，加強學生安全保障，以及對傳染病的預防和應變措施，稱「非常重視有同學在參加內地交流團出現腸胃炎徵狀的事件」。

局方已成立學生內地考察專責小組，並強烈建議學校時刻以學生安全為首要考慮，尤其在組織學生外地交流時，應要求師生認真落實衛生防護中心的預防措施，留意中心網頁的世界各地流行病資訊；指諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，師生外遊時尤其要注意保暖以及環境和個人衛生，減低受感染的風險。

局方稱，一直採取措施，確保參加交流考察活動師生的安全，包括制定不同的學校活動指引（包括境外遊學活動指引），學校須根據活動性質，制訂合適周全的計劃；要求承辦機構為參團師生安排出發前簡介會；承辦機構須安排最少一名醫護或持有急救證書的人員隨團。

 

相關字詞﹕編輯推介 教育局 急性腸胃炎 專責小組 北上考察 內地

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