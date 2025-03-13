立法會研究簡報分析預算案部分節流措施　料公務員凍薪、調整「兩蚊車」成效可能有限 (19:10)

立法會秘書處就新一份《財政預算案》發表《研究簡報》，分析財政整合計劃下的部分措施。對於預算案提出凍結公務員薪酬及削減職位，《研究簡報》認為，預計節省人力開支的成效或有限；至於調整殘疾人士及長者的「2元乘車優惠計劃」，每年僅能節省6.8億元，「效果似乎並不顯著」。

秘書處指出，財政司長提出凍結公務員薪酬，假設市場工資上調3%，是次凍薪預計可節省約87億港元。至於當局計劃兩年內削減約1萬個公務員職位，秘書處料節省人力開支的成效或有限，因現時公務員編制比實際已入職的公務員人數超出1.89萬個，不論有否削減職位政策，「相信這1萬個職位大都未能填補」。

《研究簡報》亦比較不同亞太區先進經濟體的公務員編制規模，發現本港公務員佔整體就業人數的比例於2023年為4.7%，高於韓國及新加坡等，並稱根據部分亞洲國家的成功例子，人工智能對提升公務員效率具顯著潛力。

預算案提出調整「2元乘車優惠計劃」，料每年能節省6.8億港元，《研究簡報》認為「效果似乎並不顯著」；又檢視全球12個城市的同類型交通補貼計劃，發現調整後的優惠程度，相比並不遜色，對60至64歲人士尤甚，因為僅有4個城市對這年齡層提供公共交通票價優惠，其餘城市則沒有，這或與這年齡層仍有工作能力有關。

至於政府計劃未來5個財政年度每年發債1500億元至1950億元，《研究簡報》指出本港政府債務總額與本地生產總值的比率，於2024-2025年度僅為9%，遠低於37個先進經濟體109%的平均值，加上經濟學者和分析員均普遍認同，若債務融資為長期投資，則屬正常舉措，長遠對經濟有利。