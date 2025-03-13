八旬婦拒絕進食後病逝　醫生稱死因為肺炎　無發現懷疑受虐傷勢 (19:12)

事主黎妹2021年12月23日在伊利沙伯醫院離世，終年86歲。死因裁判官林希維在陪審團協助下處理本案。死因研訊主任為檢控官張夢婷。利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

伊利沙伯醫院內科醫生吳子匡供稱，事主2021年12月4日晚上約7時因胃口不良被送入該院急症室，翌日上午嘔吐及血壓高。電腦掃描結果顯示，她的右腦葉出血及水腫、即腦中風。醫護遂替她注射止血針，但毋須做手術。

吳指，由於事主被指有受虐待嫌疑，醫護將她安置於老人專科病房並安排相關檢查，結果沒在她身上發現受襲傷痕或骨折​等​可疑傷勢。惟事主12月14日起出現肺炎症狀，其後惡化至需使用呼吸機，最終不治。

林官問為何醫生會認為事主臨牀死因是肺炎，而非腦中風。吳說因為事主的腦中風情况沒轉差，腦幹等維生部分沒受壓，但她有低溫症、白血球指數上升、肺葉霧化、「種痰」結果發現細菌。醫護無法得悉事主在何處感染肺炎，也不知她何時開始腦中風。