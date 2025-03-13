22歲女子扮PayMe職員詐騙判囚48個月　官稱被告為主腦之一曾介紹他人「入行」 (17:49)

同案其餘9名男女去年9月被判監24至56個月，被告羅刋豫（現年22歲）則因有機會出庭作供而押後判刑。控方今確認早前經考慮後，決定毋需被告作證，故她應只獲得認罪所得的三分一減刑。被告今無律師代表，她向法庭表示承認錯誤。

法官練錦鴻引述案情指，涉案事主收到的大部分來電及短信均為以「3687」開首的電話號碼，是透過應用程式「一機多號」生成。被告被捕後在警誡下承認由其他被告帶她「入行呃人」，其電腦儲存一份載有5萬人個人資料的試算表。被告又承認介紹他人入行，眾人會將騙取款項存入傀儡帳戶，之後分帳。

法官判刑指，被告為計劃主腦之一，有實際參與、招攬同謀者和出資向其他被告購買潛在受害人的試算表。法官稱本案涉及香港日益猖獗的電話騙案，雖然騙徒無訛稱是事主親人，不涉及感情勒索，亦無跨境犯案，但考慮到牽涉多名騙徒和受害人、安排和組織規模，案情仍然非常嚴重。法官接納控方就本案加刑四分一，考慮所有因素後，共判被告入獄48個月。