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嶺大生參加學生代表選舉遭DQ　入稟申司法覆核要求推翻決定 (16:30)

2024年嶺南大學校董會、諮議會及年度教務會學生代表選舉投票前夕，校方取消（DQ）候選人賴卓賢的參選資格，指他以「非官方途徑宣傳」，違反選舉規則。賴卓賢昨（12日）入稟高院申請司法覆核，要求推翻DQ決定。入稟狀稱，賴曾用Instagram宣傳政綱，校方選舉主任無明確指出違反哪一條規則，校方亦拒絕披露完整調查報告，違反程序公平。

申請人是2024年嶺大學生會外務副會長賴卓賢；答辯人是選舉主任、嶺大教務長章慧芳；有利害關係者包括當選的校董會學生代表、嶺大內地學生學者聯誼會長杜毅柯，以及當選的諮議會和教務會學生代表盧鄭愛娃。

入稟狀指，賴卓賢參加涉事校董會、諮議會及教務會學生代表選舉。2024年11月4日，章慧芳在簡介會提醒參選人除了官方途徑外，別在公開平台宣傳。賴展示其他大學的參選人Instagram帳號，問可否接受。章表示私人IG帳號無問題，公開帳號則「唔係咁好」，但沒有指出涉及的選舉規則條文。

賴卓賢其後在IG發帖闡述政綱、在校園貼宣傳海報，11月13日獲章慧芳要求會面。章口頭告知會DQ賴，原因包括在公開社交媒體宣傳、在校園貼海報和接受網媒訪問。賴遭DQ後，杜毅柯和盧鄭愛娃分別當選。賴向校董會投訴DQ決定，獲裁定投訴不成立。

校董會指選舉主任已說明，參選人只能透過選舉網站和選舉論壇宣傳，加上選舉主任收到其他參選人投訴，認為投訴成立。賴卓賢一方表示，其版本有別於章慧芳的說法，而章即日要求會面，賴沒有充分時間準備抗辯，有違程序公義。

賴一方提及，其他大學容許參選人公開宣傳，賴只想用適當途徑宣傳，讓更多學生接收選舉資訊。此外，選舉主任和校董會無指出涉及的規則條文，不應禁止以其他途徑宣傳。賴一方認為，章慧芳有非法修改規則之嫌，要求法庭宣告DQ決定違憲、推翻決定及選舉結果，並舉辦補選。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 司法覆核 嶺南大學

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