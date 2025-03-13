村屋大王及元朗區議員「套丁」案　原居民稱曾賣地予發展商惟不知連結丁權 (16:30)

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。控方傳召林月怡作供，林的兒子林健偉為上述142人之一。林生於1948年，在元朗水蕉新村長大，林與程振明及其堂兄程錦光都是同村居民，並指程錦光的父親程光球曾任村長。

林表示，程錦光為事件牽頭者，程於1997年聲稱買入2萬至3萬呎的土地，並詢問林要否夾份買地。林打算買地留給兒子日後建屋，遂給予程10多萬元現金。至2010年，水蕉新村開始發展「曉門」項目，程向林稱其土地「被曉門包圍」、「起咗屋都冇路行」，不如將土地售予發展商。林無奈同意，程交給林18萬元現金，比起林的本金多出數萬元。雙方由始至終沒有簽過任何收據或文件，林解釋大家「靠個信字」。

林續指，2014年當時程錦光已去世，其業務由程振明接手。程振明聯絡林，稱就丁權的事宜，需要林的兒子簽署文件。林不清楚二人後續的事，指他與兒子甚少交流，其兒子亦不知道自己原本有土地。事後林知悉其兒子與發展商簽署文件，取得一些款項；林亦發現，原來該幅土地連結其兒子的丁權，一併轉移發展商。林嘆道，其兒子「丁牌係發展商度」、「屋都冇，仲搞到一鑊泡」，令兒子遷怒於他，並指「得18萬畀我，冇理由連丁都賣埋」。