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中大團隊研DNA測序識別鼻咽癌潛在患者　可覆蓋97%病患 (15:31)

本港屬鼻咽癌高發地區。中大醫學院今日（13日）表示，團隊研透過DNA測序，識別血漿樣本內的鼻咽癌癌細胞釋放的「EB病毒（Epstein-Barr virus）」DNA分子特徵，以更精確識別潛在患者。學者指出，透過該辦法可成功識別97%的鼻咽癌患者。

中大醫學院化學病理學系助理教授林偉棋指出，本港的鼻咽癌發病，近乎均與感染EB病毒有關，惟並非所有類型的EB病毒均會致癌，關鍵在於識別EB病毒DNA分子特徵，找出真正會導致鼻咽癌的類別。

他指出，團隊早前已可透過傳統聚合酶鏈式反應（PCR）技術，檢測病人血漿中是否帶有EB病毒DNA；現時則透過DNA測序技術進一步分解該DNA，通過判斷DNA分子的大小、末端序列等特徵，可精準找到血漿EB病毒DNA檢測陽性人士中的鼻咽癌高風險人士，可找到97%的鼻咽癌潛在患者。

中大醫學院化學病理學系系主任陳君賜指出，目前本港主要透過鼻腔內窺鏡等形式篩查鼻咽癌，鼻稍有不適，都要轉介到專科門診，發現時多為中晚期；未來患者則只須抽血，透過PCR檢測血漿，找出EB病毒DNA陽性者再進行DNA測序，即可識別鼻咽癌潛在患者。

林偉棋表示，血漿檢出帶有有關分子特徵者，鼻咽癌的發病率是未檢出者的87倍，潛在患者應更頻繁地接受內窺鏡等檢查，以在發病時第一時間干預。他強調，及早干預或可減少化療，而存活率亦可提高約十倍。

至於EB病毒的成因以及攜帶者數量，林偉棋指出，逾九成五成人都曾感染EB病毒，該病毒多由母嬰傳播，而在免疫力低下時，有5%人士會重新呈EB病毒陽性，這部分人士仍須再做測序才可明確是否會患鼻咽癌。

陳君賜透露，目前公私立的醫生已經可以轉介有需要者接受檢測，未來會進一步推展計劃至其他種類的癌症。至於基因測序的成本，陳表示，PCR技術已經交由醫管局，所有醫院已在使用，成本為數百港幣；而基因測序技術則較貴，成本大約2000元左右。林偉棋補充指，DNA測序現已可在私營機構應用，又指目前公院醫生已可轉介病人進行自費檢測，團隊希望有更多市民可應用到該技術，因此為公院轉介者提供了優惠，收費約1000港元。

相關字詞﹕編輯推介 鼻咽癌 中文大學 陳君賜

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