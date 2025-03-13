警方港島反黑拘74人　破淫窟賭檔 (12:38)

港島總區刑事部連同港島各警區於本月3日至12日，展開代號「智鼓」行動，打擊三合會活動及收入來源，共拘捕74人，搗破5個賣淫場所、6個賭檔包括一個非法麻雀館、兩個百家樂賭檔及3個釣魚機賭檔，檢獲大量賭具及現金25萬元；另於7個反毒品行動中拘捕9人，檢獲40克可卡因、327克霹靂可卡因、34克冰毒、12克氯胺酮、987支大麻油及2.3公斤大麻及36支太空油毒品，總市值約160萬元。同時偵破多宗與三合會有關案件，包括傷人及刑事毁壞等。

被捕的41男33女年齡介乎19至70歲，部分人有三合會背景，分別涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販運危險藥物、串謀販運危險藥物、管有危險藥物、自稱三合會、刑事毀壞、傷人、行使偽鈔、盜竊及違反逗留條件等。

港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫稱，警方發現有出租單位被不法分子作為賣淫場所、賭檔或毒品儲存倉，吳指，業主有責任出租前了解租客用途，之後亦可留意單位外有無張貼淫穢標語或閒雜人出入，如有懷疑應報警求助。

另發現有毒販在網上平台兜售太空油毒品，提醒青少年吸食太空油，可導致休克、昏迷、心律不正、呼吸困難、腦部受損甚至死亡。去年有130人疑吸食太空油後不適送院，當中3人死亡。