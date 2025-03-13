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申訴專員稱多條公共屋邨晚間長期有違泊車輛不理想　促加強打擊違泊黑點 (12:19)

申訴專員陳積志今日（13日）公布就房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動，稱多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分有可能影響緊急救援車輛，認為情况並不理想。陳積志續說，房屋署在友愛邨加強行動後違泊情况有改善，建議加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，對有關車輛不予警告，一經發現立即鎖車或拖車。

申訴專員公署實地考察4條未能在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨，包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。其中於友愛邨，陳積志表示，留意到房屋署特別加強在非辦公時間的道路管制行動，除聯同房屋署特遣組打擊違泊，亦會按情况尋求警方協助，並額外添置鎖車架及增設閉路電視系統，個別路段更試行利用物聯網感應器，現時違泊情况已有所改善。

至於另外三條屋邨，陳積志稱，公署派員實地視察期間均發現有違泊車輛，其中麗瑤邨更有違泊車輛停泊在緊急通道。公署於今年1月的兩個晚上到場視察，巡行視察45分鐘，發現30多部車輛懷疑違泊於道路上，其間見有保安員巡邏，但無對違泊車輛採取管制行動，亦未見違泊車輛的車頭擋風玻璃附有定額罰款通知書或警告字條；房屋署於去年無對該邨 的違泊車輛發出定額罰款通知書，但扣鎖車輛264架次。

公署提出12項建議，包括加大力度打擊違泊黑點，如有需要就安排與警務處的聯合行動，並考慮在服務合約為承辦商執管工作訂下績效指標。公署亦建議，若閉路電視監察系統及物聯網感應器試行安排反應正面，應積極研究在可行情况下擴展至更多公共屋邨。

房屋署回應說，認同和接納公署所提出的所有改善建議，稱上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。房屋署發言人稱，會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛通暢通無阻。

相關字詞﹕編輯推介 申訴專員公署 陳積志 公共屋邨

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