交流團師生爆腸胃炎　教育局稱無證據顯示與考察團膳食有關　津中議會主席：難延期出發 (11:54)

感染及傳染病醫學會會長林緯遜說，可引致急性腸胃炎的諾如病毒活躍程度明顯增加，不排除學生在出發前已受感染，如果學生在密閉空間嘔吐，應盡量安排其他學生遠離，並打開窗令空氣對流，及做好清潔消毒。津貼中學議會主席李伊瑩說，如果當地出現流行病，旅行社亦未必可安排遊學團延期，若家長十分憂慮，可考慮退出遊學團。

林緯遜今早於港台《千禧年代》表示，諾如病毒可在患者嘔吐時傳播，即使僅少量的病毒粒子亦可經已霧化的嘔吐物，造成短距離空氣傳播，而病毒降落的位置亦可造成間接傳播。被問到如何分別學生是暈車浪或感染腸胃炎，林緯遜稱，暈車浪通常出現在搭長途車後，患者會感到暈眩，而腸胃炎患者則會有肚痛、肚瀉、低燒及肌肉痛等徵狀，若感染諾如病毒更可能會噴射式嘔吐。

他稱，如果學生在交流團期間出現徵狀，最理想是將患者與其他學生分隔開，認為改為與老師同住是較好的做法，因老師自理能力較高、較能有效做好感染控制措施。林緯遜亦提醒，酒精不能有效殺死諾如病毒，建議要使用水及番梘洗手。

李伊瑩：延期要「多少少理由」 鄧飛稱現時相關指引足夠

津貼中學議會主席李伊瑩於同一節目表示，一般學校交流團由遊學中心或旅行社承辦，由有關機構安排膳食住宿等，學校會因應學生食物敏感等提出特定要求。被問到如果出發前發現當地出現流行病，是否可作改期，她指出，當地出現流行病並非旅行社容許延遲行程的原因，如果學校對個別地方有保留，可商討更改景點、食肆，「整個團要因此延期，可能要再有多少少理由先可以咁要求旅行社去改」。她續說，若家長十分憂慮，可考慮向校方提出退出遊學團。

李伊瑩又說，如果交流團期間有學生感到不適，學校會按指引處理，包括掌握學生情况、作紓緩措施，並防止情况惡化，例如建議患病學生戴口罩等；視乎患者狀態，在徵得家長同意下亦會帶學生看醫生。至於如果有人嘔吐，李伊瑩稱會安排其他學生退開，在情况許可下會由老師調至同房作照顧。

教聯會立法會議員鄧飛認為情况罕見，提到現時就應對相關情况的指引足夠，承辦機構要安排醫護隨團，而部分隨團老師亦擁有急救牌。他認為，如果某個地點出現很多感染個案，學校有空間延期或轉目的地，但要與教育局及旅行社接洽溝通，又稱轉路線會較複雜，因承辦旅行社可能有轉變。